Esplode una palazzina nel Veronese: un morto e tre feriti

Una persona è stata estratta senza vita dalle macerie di una palazzina di Prun di Negrar, in provincia di Verona. L'edificio era esploso nel pomeriggio.

La vittima è un uomo, individuato sotto la massa di detriti dai Vigili del fuoco. Lo si è appreso dal Comune veronese. In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave, e sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

Lo scoppio si è verificato intorno alle ore 17:45 in via Sattarine, nella frazione di Prun. L'edificio investito dall'esplosione era sviluppato su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione ha investito il primo piano, forse innescata da una fuga di gas che ha saturato l'ambiente, e ha fatto crollare l'intera struttura che è collassata. Non è ancora possibile accertare se a causare la fuga sia stata una bombola difettosa o una tubatura rotta.