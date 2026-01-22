Eolico e solare superano i fossili nella produzione di elettricità in Ue

Nel 2025 eolico e solare hanno generato più elettricità nell'Ue dei fossili per la prima volta (30% contro 29%), come riportato nella European Electricity Review di Ember, pubblicata oggi. «Questo storico sorpasso mostra quanto velocemente l'Unione europea si sta muovendo verso un sistema elettrico alimentato da sole e vento - sostiene l'autrice Beatrice Petrovich -. Proprio mentre la dipendenza dai fossili contribuisce all'instabilità geopolitica, la posta in gioco della transizione verso l'energia pulita è più chiara che mai». In questo quadro l'Italia, colpita dai costi del gas, potrebbe trarre vantaggio dallo sviluppo delle batterie, rimarca il report di Ember. La European Electricity Review, pubblicata oggi dal think tank globale Ember, fornisce la prima panoramica completa del sistema elettrico dell'Unione europea nel 2025, analizzando i dati relativi alla produzione e al consumo di elettricità per tutti i 27 Paesi membri per valutare il progresso nella transizione dai fossili all'elettricità pulita. Il sorpasso di eolico e solare sui fossili nel 2025 è dovuto soprattutto al solare, cresciuto più di un quinto (+20,1%) per il quarto anno consecutivo e balzato al 13% della produzione di elettricità Ue nel 2025, un nuovo record positivo, superando carbone e idroelettrico. La trasformazione del settore elettrico interessa tutti i Paesi dell'Unione, e l'Italia non fa eccezione. Nel 2025, la produzione elettrica da solare è cresciuta in ogni paese dell'Ue rispetto al 2024 grazie soprattutto a nuove installazioni. Il solare ha fornito oltre un quinto dell'elettricità prodotta in Ungheria, Cipro, Grecia, Spagna e Paesi Bassi. In Italia, la generazione solare è cresciuta del 24% nel 2025 rispetto al 2024, raggiungendo il 17% della produzione elettrica. Le rinnovabili hanno generato il 48% dell'elettricità Ue nonostante condizioni meteo atipiche che hanno causato un calo dell'idroelettrico, del 12%, e dell'eolico, del 2%, ma hanno favorito il solare. L'eolico resta la seconda fonte elettrica Ue, al 17%, e ha prodotto più elettricità del gas.