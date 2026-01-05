Egitto, stanotte il primo volo per italiani bloccati a Sharm

Stanotte partirò il primo volo straordinario per gli italiani bloccati a Sharm el Sheikh, in Egitto, a causa della chiusura dello spazio aereo greco dovuto a un guasto alle torri di controllo. Lo riferisce la Farnesina, annunciando che sono stati programmati altri voli nelle prossime ore.

«A seguito della cancellazione nei giorni scorsi di numerosi voli tra Sharm el Sheikh e l'Italia, l'Ambasciata d'Italia al Cairo, in raccordo con la Farnesina, si è attivata per assistere i connazionali impossibilitati a rientrare: la compagnia aerea Neos ha attivato un volo straordinario da Sharm a Milano Malpensa che partirà questa notte alle 00:35 ora egiziana», fa sapere la Farnesina, «un volo EasyJet è stato organizzato per domani 6 gennaio alle 19. Sempre EasyJet (tra le compagnie costrette a cancellare i voli nei giorni scorsi) ha anche annunciato la disponibilità a far rientrare su Milano altri 40 passeggeri, tramite accoglienza su altri voli già programmati con transito a Londra».

«Neos ha infine confermato all'Ambasciata la disponibilità ad attivare un ulteriore volo straordinario, che è previsto parta domani notte 6 gennaio alle 23.45 e i cui biglietti saranno messi in vendita domattina», aggiunge il comunicato del ministero degli Esteri, «tra stanotte e domattina arriveranno a Sharm due funzionari dell'Ambasciata al Cairo, inviati per gestire l'emergenza, assieme al consolato onorario. La squadra dell'Ambasciata sarà presente in aeroporto per assistere i connazionali e facilitarne le procedure di rientro». «Con i tre voli organizzati nelle prossime 24 ore, dovrebbero riuscire a tornare a Milano i circa 600 connazionali rimasti bloccati a Sharm a seguito delle cancellazioni dei voli negli scorsi giorni», conclude la Farnesina.