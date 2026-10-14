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Al via l'Academy gratuita di saldatura

di Redazione
Un corso per formare una professione altamente richiesta nel mondo del motorsport. Al termine, dieci talenti saranno direttamente inseriti in azienda
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October 14, 2026
Al via l'Academy gratuita di saldatura
Opportunità di inserimento per i saldatori
Formare i saldatori del futuro per lavorare nel mondo del motorsport. Con questo obiettivo nasce Welder Talent Lab, la nuova Academy di saldatura Tig-Tungsten Inert Gas ideata da Randstad Italia, in collaborazione con l’Iis-Istituto italiano della saldatura e Termignoni Spa, eccellenza italiana nella progettazione e produzione di impianti di scarico per moto e autovetture, fornitore per varie aziende del mondo racing.
Il percorso formativo, che partirà il 26 ottobre presso la sede di Termignoni a Predosa (Alessandria), è totalmente gratuito (finanziato tramite il fondo Forma.Temp, con pranzo incluso presso la mensa aziendale) e prevede 200 ore intensive tra teoria e pratica sul campo per dieci corsisti selezionati tra candidati dotati di manualità, forte motivazione e passione per il mondo dei motori, anche alla prima esperienza nel ruolo.
Sotto la guida dei docenti qualificati dell’Iis, i partecipanti apprenderanno le più tecniche avanzate di saldatura Tig, indispensabile per le lavorazioni ad alta precisione richieste dal settore motorsport. Al termine del percorso, i dieci talenti selezionati saranno inseriti direttamente in azienda con un contratto in somministrazione a scopo assunzione. Candidandosi all'annuncio e accedendo al processo di selezione, sarà possibile partecipare a un Open Day esclusivo presso la sede di Termignoni, un'opportunità unica per toccare con mano la realtà produttiva dell'azienda e approfondire tutti i dettagli del programma.
Per iscrizioni all’Academy: https://www.randstad.it/offerte-lavoro/academy-saldatura-tig-welding-talent-lab-fmnb_predosa_d3be9353-0878-4077-aeb1-0240fd464b7a/.

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