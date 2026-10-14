Al via l'Academy gratuita di saldatura

Formare i saldatori del futuro per lavorare nel mondo del motorsport. Con questo obiettivo nasce Welder Talent Lab, la nuova Academy di saldatura Tig-Tungsten Inert Gas ideata da Randstad Italia, in collaborazione con l’Iis-Istituto italiano della saldatura e Termignoni Spa, eccellenza italiana nella progettazione e produzione di impianti di scarico per moto e autovetture, fornitore per varie aziende del mondo racing.

Il percorso formativo, che partirà il 26 ottobre presso la sede di Termignoni a Predosa (Alessandria), è totalmente gratuito (finanziato tramite il fondo Forma.Temp, con pranzo incluso presso la mensa aziendale) e prevede 200 ore intensive tra teoria e pratica sul campo per dieci corsisti selezionati tra candidati dotati di manualità, forte motivazione e passione per il mondo dei motori, anche alla prima esperienza nel ruolo.

Sotto la guida dei docenti qualificati dell’Iis, i partecipanti apprenderanno le più tecniche avanzate di saldatura Tig, indispensabile per le lavorazioni ad alta precisione richieste dal settore motorsport. Al termine del percorso, i dieci talenti selezionati saranno inseriti direttamente in azienda con un contratto in somministrazione a scopo assunzione. Candidandosi all'annuncio e accedendo al processo di selezione, sarà possibile partecipare a un Open Day esclusivo presso la sede di Termignoni, un'opportunità unica per toccare con mano la realtà produttiva dell'azienda e approfondire tutti i dettagli del programma.