È stato approvato il decreto Ucraina: oltre alle armi anche alcuni aiuti civili

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che contiene la proroga degli aiuti all'Ucraina. Nell’ultimo Cdm dell’anno, iniziato intorno alle 15 e terminato meno di un’ora dopo, è stato subito approvato il testo sulle «disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance». Si tratterebbe di una formula che include anche aiuti destinati alla popolazione civile. Insomma al pacchetto armi si aggiungono anche aiuti civili spalmati sulla logistica, la sanità e la ricostruzione della rete elettrica.