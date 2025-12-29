Donna trovata morta a Milano, si indaga per omicidio

Aveva lividi sul corpo, anche sul collo. A individuarla il custode dello stabile popolare, in via Paruta

Una donna è stata trovata morta questa mattina in via Paruta a Milano. A individuarla è stato il custode dello stabile popolare in uno spazio seminascosto del cortile.

La donna aveva lividi sul corpo, anche sul collo, che fanno ipotizzare un delitto. Non aveva con sé documenti.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona. La Procura di Milano indaga per omicidio. Sul posto è presente il pm di turno Antonio Pansa, che coordina l'inchiesta dei carabinieri.

Al momento sono ancora in corso i primi rilievi per capire le cause della morte.