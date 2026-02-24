Dazi, entrano in vigore le nuove tariffe globali di Trump al 10%

I nuovi dazi commerciali globali annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono entrati in vigore al livello del 10% a mezzanotte, dopo che la la Corte Suprema ha annullato la maggior parte delle sue precedenti tariffe imposte nel "Liberation Day". Il livello del 10% è stato comunicato attraverso il servizio di messaggistica della U.S. Customs and Border Protection ed è inferiore al dazio del 15% annunciato da Trump dopo la sentenza della Corte Suprema della scorsa settimana. Il presidente Usa aveva inizialmente dichiarato un dazio universale del 10% in risposta alla sentenza, per poi aumentare l'imposta al 15%. Secondo quanto riportato dai media, la Casa Bianca starebbe ora lavorando per aumentare il dazio al livello del 15% indicato dal presidente.