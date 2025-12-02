Crollo della Torre dei Conti, indagate quattro persone

È arrivata la prima svolta nelle indagini per omicidio e disastro colposo relative al crollo parziale della Torre dei Conti. I pm di piazzale Clodio hanno iscritto quattro persone nel registro degli indagati. Si tratta di tre architetti, tra i quali il responsabile tecnico del progetto, e un ingegnere. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti, che hanno affidato le verifiche ai carabinieri, è che possa esserci stata una mancata valutazione sulla tenuta strutturale dell'edificio dove erano in corso lavori di restauro. Nel crollo, avvenuto lo scorso 3 novembre nella zona dei Fori Imperiali a Roma, aveva perso la vita l'operaio romeno sessantaseienne Octav Stroici. L'uomo era rimasto intrappolato sotto le macerie per oltre undici ore.