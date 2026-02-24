Cresta sui fondi Ue per la scuola, chiesto arresto per docenti e ricercatori

Docenti universitari, ricercatori di enti di primo piano come il Cnr, ma anche insegnanti di istituti superiori sono tra i protagonisti dell'ultima inchiesta della Procura Europea sulla gestione illegale dei fondi comunitari destinati all'istruzione. Una maxi indagine partita da Palermo tre anni fa con l'arresto di una preside del quartiere Zen, scoperta a fare la cresta sul cibo della mensa scolastica e pronta a imporre alla sua scuola di acquistare pc e tablet dalla R-Sore, società di informatica, in cambio di cellulari di ultima generazione e regali per sè e i suoi familiari.

Grazie alle rivelazioni di una dipendente della spa complice, Alessandra Conigliaro, i pm hanno allargato l'indagine e hanno scoperto che il caso della dirigente palermitana (che nel frattempo ha patteggiato) era tutt'altro che isolato. I pm, che hanno chiesto 16 misure cautelari, parlano di "sistema perverso" attraverso il quale diversi dipendenti pubblici, docenti e dipendenti universitari agevolavano l'affidamento di forniture di beni e servizi alla Informatica Commerciale S.p.A., alla R-Store Spa e alla Databroker. Come contropartita, accumulavano dei "tesoretti", così li definivano, che usavano per acquisti di oggetti per uso personale (per lo più cellulari e smart tv). «A fronte di atti amministrativi di tipo discrezionale a volte formalmente regolari, - scrivono i magistrati - la causa personalistica prevaleva su quella pubblicistica, lasciando spazio ad un asservimento dell'incarico pubblico svolto al fine personale».

Tra i docenti indagati: Corrado Leone del Cnr di Napoli e di Portici, Luigi Cembalo e Roberto Freda, rispettivamente professore ordinario presso il dipartimento di Scienze Agrarie dell'università di Napoli "Federico II" e assistente ricercatore dello stesso ateneo; Luciano Airaghi, responsabile del centro di formazione dell'Its fondazione Minoprio; Carlo Palmieri, presidente dell'Its Academy di Napoli ed Enrico Cafaro, docente del dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche della Federico II. Al centro dell'indagine c'è la R-Store S.p.a. un'azienda Apple Premium Reseller, con sede a Napoli e con più di 32 punti vendita in Italia impegnata nello sviluppo digitale, attraverso la fornitura di beni e servizi di formazione a scuole e ad enti universitari. La società si avvaleva di uno specifico team costituito da diversi referenti che facevano capo a Mario Piacenti, tra gli indagati, e intrattenevano relazioni con numerosi istituti pubblicizzando l'azienda e cercando di accaparrarsi forniture di beni e servizi, come ad esempio dispositivi digitali e software informatici. Personaggio chiave della vicenda è l'amministratore delegato Giancarlo Fimiani, (anche per lui sono stati chiesti i domiciliari). Una sorta di deus ex machina, così lo definiscono gli inquirenti, che sfruttava le proprie conoscenze per accaparrarsi gare, anche di notevole importo, come nel caso dell'I.T.S. "Mia Moda Campania". Piacenti invece teneva i contatti con i dipendenti sul territorio come la palermitana Alessandra Conigliaro, gola profonda dell'inchiesta.