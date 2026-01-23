Crans-Montana, scarcerato Moretti

Jacques Moretti è un uomo libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 persone (tra cui 6 giovani italiani) e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misura cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità.