Crans-Montana, c'è un quarto indagato

L'indagine sul rogo di Capodanno a Crans-Montana si allarga a chi avrebbe dovuto verificare che il bar Constellation fosse in regola con le normative di sicurezza. Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti, gestori del locale, e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica risulterebbe indagato nell'inchiesta sull'incendio che ha provocato 40 morti (6 le vittime italiane) e 116 feriti, di cui molti gravissimi. Secondo alcuni media francofoni, quest'ultimo indagato sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio.