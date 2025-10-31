Cori fascisti nella sede Fdi di Parma. Il Pd insorge

Un nuovo caso politico innescato da un video, diventato virale, che mostra un gruppo di giovani nella sede di Parma di Fratelli d'Italia intonare cori fascisti e inni al Duce. Il video, che immortala la scena in cui si sente cantare parte della canzone "Me ne frego", sarebbe stato girato la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. La sede provinciale che si trova in Borgo del Parmigianino viene utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. Ecco perché il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna ha subito annunciato il commissariamento della federazione provinciale di Parma «per motivi di incompatibilità politica», ha comunicato lo stesso coordinamento regionale. Ma nonostante dal Pd insorgono: «Meloni condanni».

«Questa volta la matrice è chiara, giovani inneggiano al duce in una sede di FdI. Per questo chiediamo alla premier Meloni di condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un Paese», affermano infatti i capigruppo dem al Senato e alla Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga. «Cori inneggianti al Duce, alla "camicia nera che trionferà", fuori e dentro la sede di Fratelli d'Italia di Parma: se li lasci fare, fanno tutto da soli. Meloni anche questa volta cercherà la matrice?», aggiunge Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico.

Critiche anche dalla senatrice Pd Sandra Zampa: «È intollerabile che ciò accada e che sia purtroppo una pratica diffusa da parte dei militanti di FdI, senza che i vertici del partito e la stessa premier smentiscano o prendano le distanze».