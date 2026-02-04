Coppa Italia, Inter in semifinale

A Monza i nerazzurri hanno battuto 2 a 1 il Torino

All'U-Power Stadium, un Inter rimaneggiata dal turnover stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, superando il Torino per 2-1. A decidere il primo match dei quarti di finale, ci pensano Bonny e Diouf: per i granata, invece, ha segnato Kulenovic. La partita si è giocata a Monza, visto l'impiego di San Siro per l'imminente cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.