Coppa Italia, Como in semifinale
di Redazione
Al Maradona ha battuto il Napoli 7 a 6 dopo i calci di rigore. Incontrerà l'Inter
February 10, 2026
Sarà il Como a sfidare l'Inter in semifinale di Coppa Italia. Al “Maradona” i biancoblù sconfiggono il Napoli ai calci di rigore per 7-6. Decisiva la parata di Butez sull'ultimo rigore tirato da Lobotka. I 90' regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Al vantaggio degli ospiti con Baturina su rigore, risponde Vergara al 1' della ripresa.
