Colpo di scena a Salerno, si dimette il sindaco

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si è dimesso. Poco prima delle 13.30, il primo cittadino ha consegnato nelle mani della segretaria generale la lettera con cui ha reso nota la sua decisione. «Si sono verificate delle modifiche sostanziali del quadro politico che impongono alcune riflessioni - ha spiegato ai cronisti -. Ora si correva il rischio di svolgere questa fase di consiliatura delegandola ad un'azione ordinaria che non possiamo permetterci. C'è bisogno invece di una spinta propulsiva e di nuove iniziative che abbiano davanti un tempo ragionevole per la loro organizzazione. Quindi, piuttosto che fare quest'anno stancamente - ha aggiunto -, ho immaginato che fosse utile per la città e per i miei concittadini, avere un'amministrazione con una durata di cinque anni che potesse svolgere un'azione di progettazione e di proposte e di realizzazioni assolutamente adeguate alle nostre esigenze».

Mentre sul possibile coinvolgimento di Vincenzo De Luca, che il centrodestra accusa di aver architettato il tutto per farsi spazio nella candidatura a sindaco, Napoli è categorico: «Non è assolutamente vero». Molto diversa la posizione di Fratelli d'Italia e Forza Italia. «Le dimissioni anomale del sindaco per agevolare il rientro politico di Vincenzo De Luca a Palazzo di Città rappresentano un fatto gravissimo», tuona il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di FdI a Salerno. Anche il deputato azzurro Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit, definisce «indecente» il passo indietro del sindaco di Salerno e lo bolla una mossa fatta «per lasciare il posto alla ricandidatura di Vincenzo De Luca che ora potrebbe diventare il nuovo primo cittadino».

Per l'ex governatore della Campania non sarebbe la prima volta da sindaco di Salerno. Ha ricoperto il ruolo di leader della città dal 1993 al 2001 e poi di nuovo dal 2006 al 2015, lasciando l’incarico per diventare governatore.