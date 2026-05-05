Colombia, nove lavoratori morti in un incidente in miniera

Nove minatori sono morti a seguito di un'esplosione in una miniera di carbone nella Colombia centrale, causata da un accumulo di gas, secondo il bilancio definitivo fornito dalle autorità minerarie. È avvenuto a circa 70 chilometri a nord di Bogotá, in una zona dove tali incidenti sono frequenti. I soccorritori sono riusciti a salvare sei minatori, che ora sono ricoverati in un ospedale locale. "Sei minatori salvati e nove morti nell'incidente alla miniera di Sutatausa, nel dipartimento di Cundinamarca", ha dichiarato l'Agenzia nazionale delle Miniere nel suo ultimo comunicato, aggiungendo che l'esplosione è stata causata da un accumulo di gas mentre 15 lavoratori si trovavano nel sito.

L'agenzia ha affermato di aver condotto un'ispezione tecnica della miniera il 9 aprile, durante la quale ha formulato raccomandazioni per rafforzare le misure di sicurezza a causa della presenza di polvere di carbone ed emissioni di metano, uno dei gas sospettati di aver causato l'esplosione. I minatori si trovavano a circa 600 metri di profondità al momento dell'incidente.