Cinema, "Buen camino" è diventato il film più visto di sempre in Italia
di Redazione
Con gli incassi dell'ultimo fine settimana, il film di Checco Zalone ha superato i 70 milioni al botteghino. Al secondo posto tra i più visti dell'ultimo week end, si posiziona "La Grazia" di Paolo Sorrentino
January 19, 2026
Continua la supremazia al box office di Checco Zalone e del suo "Buen Camino" che ha superato ormai i 70 milioni di incasso (70.183.458), diventando la pellicola con il maggiore incasso di sempre in Italia, confermandosi al top degli incassi del weekend, secondo le rilevazioni Cinetel, con 3 milioni 580mila euro alla quarta settimana di programmazione.
Al secondo posto si inserisce il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino, "La Grazia", che con 2 milioni 679mila euro fa segnare la migliore apertura di sempre per un film del regista napoletano. In quattro giorni in sala, il film ha raggiunto un incasso complessivo di 2.679.736 euro (2.307.865 euro più i 371.871 delle anteprime,) entrando direttamente nella "top 5" dei maggiori incassi italiani della stagione.
