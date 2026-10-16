Il Papa ricoverato al “Gemelli” presiede la Messa. Le prime foto e le prime parole dopo l'operazione

A mezzogiorno la celebrazione di Leone XIV al decimo piano del policlinico. Nell’omelia il grazie a medici e infermieri che si prendono cura dei malati e della loro fragilità. Il Papa ha distribuito la Comunione. Il bollettino medico: costante miglioramento. Ancora nessuna comunicazione sull’uscita dall’ospedale. Domenica l’Angelus

La Messa presieduta da papa Leone XIV al policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato e dove è stato operato per il tumore / VATICAN MEDIA

La Messa presieduta da papa Leone XIV al policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato e dove è stato operato per il tumore / VATICAN MEDIA

Prime fotografie di Leone XIV al policlinico “Gemelli” di Roma al suo terzo giorno di ricovero dopo l’intervento al polmone per rimuovergli il tumore. Sono quelle diffuse dalla Sala Stampa vaticana che raccontano la Messa da lui presieduta al decimo piano dell’ospedale, nella stanza appositamente allestita all’interno dell’ala dei Papi. Nei due giorni precedenti il Pontefice aveva concelebrato l’Eucarestia. A mezzogiorno di oggi è stato lui il primo “celebrante”. Al suo fianco, in uno degli scatti, il primo segretario personale, monsignor Edgard Iván Rimaycuna Inga. Nelle foto l’espressione del volto è serena. Le mani sono strette sulla casula verde. Durante la liturgia anche le prime parole pubbliche, pronunciate davanti a chi ha partecipato al rito: personale medico e infermieristico dell’ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del corpo della Gendarmeria vaticana. Nell’omelia – fa sapere la Sala Stampa vaticana – il Pontefice ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui. «Inoltre il Papa ha distribuito di persona la Comunione», riferisce la Sala Stampa vaticana.

La Messa presieduta da papa Leone XIV al policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato e dove è stato operato per il tumore / VATICAN MEDIA

Nel bollettino medico firmato dal medico curante Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, il chirurgo che ha guidato l’équipe dell’intervento, si spiega che «il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia». Significa anche che il Papa mangia regolarmente, cammina e può stare in piedi, come mostrano le foto della Messa dove appunto è in piedi dietro l’altare. Anche oggi Leone XIV ha lavorato dal decimo piano. Non ci sono state nuove visite dopo quella di ieri del sostituto alla segreteria di Stato, l’arcivescovo Paolo Rudelli.

Non c’è ancora una data delle dimissioni dal “Gemelli”, anche se le agenzie di stampa ipotizzano che l’uscita possa avvenire già domani. «La tempistica della degenza resta quella comunicata prima dell’ingresso in ospedale», dice la Sala Stampa vaticana. Ossia, una settimana. «Per adesso non sono state comunicate variazioni», è la precisazione. Invece arriva la conferma che «domenica ci sarà l’Angelus guidato dal Papa», senza però specificare le modalità e il luogo. La Sala Stampa scrive un Leone XIV di «buon umore» e «in buona ripresa». Lo attesta anche il bollettino medico: gli esami del sangue e la radiografia del torace eseguiti al mattino «hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali». Inoltre «sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria».