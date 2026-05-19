Il sondaggio: aumenta la fiducia nella Chiesa. È l’effetto del primo anno di Leone XIV

A un anno dall’elezione di papa Leone XIV, la percezione della Chiesa cattolica tra la gente in Italia mostra segnali di rinnovata vitalità. È quanto emerge da un sondaggio SWG realizzato a metà maggio 2026, che evidenzia sia una crescita della quota di italiani che si definiscono cattolici, sia un miglioramento del giudizio complessivo sull’istituzione ecclesiale. Secondo la rilevazione, la percentuale di chi si riconosce nel cattolicesimo ha raggiunto il 64%, in aumento rispetto agli anni precedenti e in progressiva ripresa dopo la flessione registrata nel periodo della pandemia. Parallelamente si riduce il numero di coloro che esprimono sentimenti negativi o di distacco nei confronti della Chiesa, mentre aumenta una certa predisposizione positiva.

Il quadro che emerge è quello di una comunità ecclesiale percepita come più capace di esprimere una visione del mondo distinta da quella dominante e di recuperare una forte identità. Cresce infatti la quota di chi riconosce nella Chiesa una proposta alternativa alla cultura prevalente, mentre diminuisce la percezione di un’istituzione in crisi o priva di identità. Anche sul fronte emotivo, rispetto al 2023 si rafforzano sentimenti come fiducia e gratitudine, mentre calano delusione e indifferenza. In questo contesto si inserisce l’immagine di papa Leone XIV, che risulta ampiamente positiva agli occhi dell’opinione pubblica. A dodici mesi dall’inizio del pontificato, quasi la metà degli italiani esprime un giudizio favorevole sul Papa, mentre la quota di valutazioni negative resta contenuta. Le emozioni che più frequentemente gli vengono associate sono speranza (39%), fiducia (35%) e serenità (29%), a indicare una percezione diffusa di stabilità e autorevolezza.

Tra gli elementi maggiormente apprezzati del suo pontificato emerge la capacità di far sentire con chiarezza la voce della Chiesa, indicata da oltre la metà degli intervistati. Una percentuale analoga riconosce al Papa una forte coerenza con il messaggio evangelico, mentre una parte significativa ne sottolinea la vicinanza alle persone e il ruolo sulla scena internazionale. Il profilo che si delinea è quello di un Papa capace di intercettare il bisogno di chiarezza e di identità avvertito da molti cattolici italiani, in un tempo segnato da trasformazioni e incertezze. Il suo impegno per la pace nei conflitti in corso e alcune prese di posizione nette su temi internazionali hanno contribuito a consolidarne il consenso, mostrando una leadership percepita come ferma e coerente con l’annuncio cristiano. Nel complesso, i dati suggeriscono che il primo anno di pontificato di Leone XIV si colloca all’interno di una fase di rinnovata attenzione verso la Chiesa, che torna a essere percepita come soggetto rilevante nel dibattito pubblico, capace di offrire parole e orientamenti non solo per i credenti, ma per l’intera società.