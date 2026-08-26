Il cardinale Parolin a Oria per la causa di beatificazione di Alberico Semeraro e la festa patronale

Il segretario di Stato vaticano sarà nella diocesi pugliese il 29 e 30 agosto. Presiederà la Messa che conclude l’inchiesta diocesana su Semeraro, vescovo di Oria dal 1947 al 1978, e l'Eucaristia per san Barsanofio

Sarà un fine settimana di particolare rilievo per la diocesi pugliese di Oria quello del 29 e 30 agosto, quando il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, presiederà due celebrazioni nella cattedrale cittadina, legate a momenti significativi della vita della Chiesa locale. L’annuncio è stato diffuso dalla Diocesi pugliese in un comunicato con cui il vescovo Vincenzo Pisanello ha invitato l’intera comunità diocesana a partecipare agli appuntamenti.

Il primo evento è in programma sabato 29 agosto alle 18. Il cardinale Parolin presiederà la Messa durante la quale sarà ufficialmente chiusa la fase diocesana della causa di beatificazione del Servo di Dio Alberico Semeraro, vescovo di Oria dal 1947 al 1978 e fondatore dell’Istituto delle Suore Oblate di Nazareth. La conclusione dell’inchiesta diocesana rappresenta un passaggio importante nell’iter canonico che punta a far conoscere e valorizzare la figura di un pastore che ha segnato per oltre trent’anni la vita ecclesiale del territorio.

La presenza del segretario di Stato vaticano proseguirà domenica 30 agosto, quando alle 10.30 presiederà il solenne Pontificale per la festa di san Barsanofio, patrono della città e della diocesi. La celebrazione rappresenterà il momento centrale delle festività patronali, particolarmente sentite dalla popolazione oritana e dalle comunità dell’intero territorio diocesano.

L’arrivo del cardinale Parolin era stato annunciato già nei mesi scorsi dal vescovo Pisanello durante una celebrazione del Corpus Domini, suscitando grande attesa nella Chiesa locale. La sua visita assume infatti un forte valore ecclesiale, unendo la memoria di un vescovo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia della diocesi alla devozione per il santo patrono, figura che da secoli accompagna il cammino religioso e civile della comunità di Oria.

Le celebrazioni patronali si inseriscono in un programma più ampio che coinvolge l’intera città. Nei giorni precedenti la solennità si svolge il tradizionale novenario in preparazione alla festa, mentre domenica 30 agosto è prevista anche la processione con la statua del santo per le vie del centro storico, uno dei momenti più partecipati dell’anno per i fedeli e per la popolazione locale.

La celebrazione presieduta dal cardinale Parolin domenica mattina sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente TeleDehon, consentendo di seguire l’evento anche a quanti non potranno essere presenti in cattedrale.