Champions: Inter, Juventus e Atalanta avanti. Napoli eliminato

Nessuna italiana è tra le reginette d'Europa qualificate direttamente agli ottavi di Champions League, ma se Inter, Juventus e Atalanta accedono ai playoff come teste di serie, il Napoli campione d'Italia deve invece salutare il maggior torneo continentale. È il verdetto dell'ultima, emozionante giornata della fase campionato, che ha visto la sconfitta degli azzurri di Antonio Conte per mano del Chelsea, che grazie al successo ha scalzato dalle migliori otto l'Inter, nonostante la vittoria dei nerazzurri in casa del Borussia Dortmund.

L'elenco delle otto elette - oltre all'Arsenal che ha fatto percorso netto e al Bayern Monaco che era a sua volta già sicuro del posto - comprende il Barcellona e un po' a sorpresa lo Sporting Lisbona ma non il Paris Saint Germain e nemmeno il Real Madrid, battuto e beffato dal Benfica del grande ex Mourinho, che entra per un soffio ai playoff grazie al gol del 4-2 segnato di testa dal portiere Trubin in pieno recupero. Ci sono tante inglesi, Liverpool, Manchester City, Tottenham e appunto il Chelsea.

L'impresa l'ha solo sfiorata il Napoli, che avanti 2-1 all'intervallo ha perso al “Maradona” col Chelsea mancando così l'ingresso ai playoff. La partita si era messa subito male per la squadra di Antonio Conte, con i Blues in vantaggio su rigore con Fernandez, ma la reazione è arrivata quasi subito e all'intervallo la situazione si è ribalta grazie ad una prodezza di Vergara e alla rete di Hojlund. Nella ripresa, è arrivata però la doppietta di Joao Pedro, per il 2-3 che ha condannato i campioni d'Italia all'esclusione definitiva dalla competizione, col trentesimo posto finale.

L'Inter ha battuto 2-0 il Borussia in una partita che con un po' di fortuna avrebbe potuto regalarle l'accesso diretto agli ottavi. I nerazzurri hanno segnato nel finale del secondo tempo con Dimarco e Andy Diouf, entrando per qualche minuto tra le prime otto. Finire fuori, pur entrando come decima tra le teste di serie per gli spareggi, è così un'amara consolazione per la squadra di Chivu.

La Juventus, seguita a Montecarlo anche da John Elkann, ha ottenuto un pareggio senza reti col Monaco. I bianconeri di Spalletti, non molto brillanti, hanno un po' rischiato nel primo tempo, graziati da Akliouche che a porta vuota ha messo a lato un pallone regalatogli da Perin. Poche le emozioni nella ripresa, ma per Spalletti è andata comunque bene la promozione col 13° posto in classifica.

L'Atalanta, impegnata in Belgio sul campo dell'Union St.Gilloise, ha rischiato subito di finire in svantaggio, evitato grazie ad un salvataggio di Hien, poi si è riassestata e sfiorato il gol prima dell'intervallo con Lookman. Nella ripresa è arrivata però la rete di Khalaili a condannare nel risultato i bergamaschi, che si sono qualificati ai playoff come quindicesimi.

Venerdì prossimo, 30 gennaio, alle 12, si terrà a Nyon il sorteggio dei playoff, che coinvolgerà in una sfida andata-ritorno (il 17/18 e il 24/25 febbraio) le squadre classificate dal nono al 24/o posto. Le prime otto (9/o-16/o posto) saranno teste di serie nel sorteggio, giocando la gara di ritorno in casa.

Non solo, gli avversari sono predefiniti a seconda delle posizioni finali - ad esempio, le squadre che sono al nono o al 10/o posto affronteranno la 23/a o la 24/a - con i club nelle migliori posizioni che affronteranno quelli che si sono qualificati col punteggio peggiore per individuare le otto formazioni che si uniranno alle altrettante qualificate direttamente agli ottavi. Il sorteggio per gli ottavi, i quarti e le semifinali si terrà il 27 febbraio prossimo.