Cercò di uccidere Trump: condannato all'ergastolo

È stato condannato all'ergastolo da una corte federale, il cittadino americano riconosciuto colpevole l'anno scorso di aver tentato di assassinare il presidente Donald Trump.

I pubblici ministeri avevano chiesto l'ergastolo per Ryan Routh, condannato per aver tentato di uccidere Trump, allora candidato alla presidenza, al Trump International Golf Club di West Palm Beach nel settembre 2024.

Il giudice distrettuale Aileen Cannon ha emesso la sentenza più un'ulteriore pena obbligatoria di 7 anni per reati legati alle armi da fuoco.

Nella loro richiesta di condanna i pubblici ministeri hanno scritto che Routh «rimane totalmente impenitente» e che «la natura atroce di questo tentativo di assassinio - la sua decisione egoistica e violenta di impedire agli elettori americani di eleggere il presidente Trump uccidendolo - giustifica una severa punizione penale». A Routh, che si è rappresentato da solo durante il processo, è stato assegnato un avvocato d'ufficio per aiutarlo a preparare l'udienza di condanna.