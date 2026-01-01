Cerca di inalare gas: detenuto morto ad Alessandria

Un detenuto nel carcere “Cantiello e Gaeta” di Alessandria ha perso la vita mentre tentava di inalare del gas. È successo mercoledì sera. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva infilato la testa in un sacchetto di nylon e poi aveva messo in funzione una bomboletta - piuttosto comune nelle strutture penitenziario - di quelle per i fornellini da campeggio.

Secondo il sindacato di polizia penitenziaria Osapp l'episodio si inserisce «in un contesto di crescente preoccupazione per le condizioni di sicurezza e di vita all'interno delle carceri italiane». «Le situazioni - prosegue il sindacato - sono sempre più critiche a causa del sovraffollamento , della scarsità di risorse e della carenza di personale».

«La mancanza di investimenti e di supporto organizzativo - afferma Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp - sta portando il sistema verso una crisi irreversibile. È urgente intervenire per garantire la sicurezza degli operatori e dei detenuti e per fermare la spirale di violenza e disorganizzazione».