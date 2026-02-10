Caso Epstein, Re Carlo preoccupato. E Maxwell non risponde alla Camera Usa

Il sovrano inglese si è detto pronto a collaborare con la polizia britannica, «se richiesto», in merito alla posizione del fratello ed ex principe Andrea, che aveva legali con il defunto finanziere pedofilo americano. Negli Usa nuove rivelazioni su politici coinvolti, mentre l'ex compagna dell'uomo dello scandalo si è avvalsa della facoltà di non rispondere

Re Carlo III d'Inghilterra è pronto a «dare sostegno», se richiesto, alla polizia britannica incaricata di valutare l'eventuale rilevanza penale delle informazioni confidenziali che l'ex principe Andrea avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein su alcune missioni svolte, in anni in cui era emissario e testimonial commerciale per conto di vari governi britannici in Asia. Lo ha annunciato Buckingham Palace, con una nota senza precedenti nella quale è stato ricordato come Carlo abbia già «mostrato la profonda preoccupazione» sulla vicenda, che coinvolge il fratello nello scandalo dei legami con il defunto finanziere pedofilo americano. «Siamo molto preoccupati» avevano sottolineato nei giorni scorsi anche William e Kate per un caso che rischia di travolgere anche il governo Starmer.

Nel frattempo Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice di Epstein, si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti alla Camera, in un videocollegamento dal carcere a porte chiuse. Maxwell ha fatto riferimento al quinto emendamento della Costituzione, che garantisce il diritto al silenzio per non autoincriminarsi. Gli avvocati della donna di origine britannica, condannata a 20 anni per aver aiutato Epstein ad abusare sessualmente di ragazze minorenni, hanno fatto sapere che parlerà solo se riceverà la grazia presidenziale.

Il Dipartimento di Giustizia americano ha oscurato il nome di almeno «sei uomini» probabilmente implicati nel caso di Epstein. La denuncia è arrivata dai deputati Ro Khanna e Thoma Massie, che non hanno escluso la possibilità di rendere pubblici i nomi durante una seduta della Camera, così da godere dell'immunità. Uno dei sei, ha detto Massie, ricopre una posizione di alto livello in un governo straniero mentre un altro è una personalità di spicco.