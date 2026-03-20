Caso Delmastro, Schlein: Meloni dovrebbe pretendere le sue dimissioni

«Una cosa mi ha colpito oggi, è tutta la campagna referendaria che dalla presidente Meloni a tutto il resto del governo continuano a urlare "chi sbaglia paga", ma per loro non vale. Per Delmastro non vale, un sottosegretario alla Giustizia che si siede a fondare una società con la figlia diciottenne di un uomo già indagato e poi condannato per mafia per essere il prestanome del clan Senese. Non vale per loro? Lei avrebbe dovuto pretendere le dimissioni».

La segretaria del Pd, Elly Schlein, è intervenuta così sul caso del sottosegretario alla Giustizia, a margine della chiusura della campagna referendaria a Milano. «Meloni deve smettere di difendere i suoi e deve invece difendere la dignità delle istituzioni e deve difendere gli interessi italiani» ha aggiunto Schlein.