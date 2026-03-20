Caso Delmastro, Meloni: parlerò con il sottosegretario, la magistratura farà il suo corso

«Ovviamente parlerò con Delmastro con il quale non sono riuscito a parlare. Io guardo i fatti che conosciamo ora e che io conosco dalla stampa, non so da chi li conosca la stampa». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'edizione speciale del Tg La7.

A Enrico Mentana che ha chiesto «c'è stata la manina?», Meloni ha risposto: «Non lo so, sono cose che a volte accadono, ma, insomma, anche qui eventualmente l'ho messo in conto». Secondo la presidente del Consiglio, «il fatto di Delmastro dice che c'è un sottosegretario di Stato che acquista le quote di un ristorante con dei soci incensurati e che quando scopre che non uno dei soci, ma il padre di uno dei soci, ha problemi con la giustizia, vende quelle quote. Attenzione, non vende quelle quote quando la notizia esce sul giornale, vende le quote quando lo scopre». In ogni caso, ha sottolineato la premier, «se la questione fosse più ampia e ci fossero altri problemi, la magistratura farà il suo corso».