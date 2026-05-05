Casi sospetti di hantavirus, per l'Oms è possibile la trasmissione da uomo a uomo

L'Oms ha dichiarato che la Spagna «accoglierà» la nave ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi sospetti di hantavirus, consentendo un'indagine e una valutazione del rischio per i passeggeri rimanenti. A bordo ci sono già stati tre morti e tre malati gravi. La direttrice dell'Oms per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie, Maria Van Kerkhove, ha dichiarato che la nave si dirigerà verso le Isole Canarie. «Stiamo collaborando con le autorità spagnole che hanno affermato che accoglieranno la nave per condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione completa della nave e, naturalmente, per valutare il rischio per i passeggeri che si trovano a bordo».

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, c''è un sospetto di trasmissione da uomo a uomo dell'hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius attualmente al largo di Capo Verde. «Riteniamo che possa esserci una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti» ha dichiarato Van Kerkhove, secondo cui «considerata la durata del periodo di incubazione dell'hantavirus, che può variare da una a sei settimane, presumiamo che siano stati infettati al di fuori della nave. Riteniamo - ha aggiunto - che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra coloro che sono stati a stretto contatto».

Le malattie da hantavirus sono infezioni virali di diversa gravità, trasmesse all'uomo dai roditori, selvatici e domestici. Il genere hantavirus comprende diverse decine di specie virali a livello globale