Caro-affitti, «grave disagio» per 1,5 milioni di famiglie

In Italia sono 1,5 milioni le famiglie che vivono in un «grave disagio abitativo» a causa soprattutto del continuo aumento dei canoni d'affitto. Lo stima Nomisma nell'ultima edizione del tradizionale Osservatorio sul Mercato Immobiliare, in cui viene sottolineato che «interi distretti e realtà metropolitane rischiano di non risultare più attrattive» a causa di un costo per l'abitare, tra canone per l'affitto e rate per il mutuo, che supera abbondantemente la soglia limite per la sostenibilità del 30% del reddito.

Secondo Nomisma. in attesa del “Piano Casa” annunciato nella legge di bilancio del 2025 sono necessarie «misure urgenti e straordinarie per favorire la re-immissione sul mercato dei 4,5 milioni di immobili oggi vuoti o sottoutilizzati da destinare alla domanda debole».

Le famiglie che vivono in affitto rappresentano il 78% del totale delle famiglie che vivono una situazione di disagio. Tra le cause Nomisma indica il «sovraffollamento che si è venuto a determinare sul segmento della locazione», che ha impresso una nuova spinta ai canoni, che crescono del 3,5% su base tendenziale, con un picco dei contratti per studenti, in crescita fino al 9,5%.

L'incidenza del canone locatario è pari al 31% del reddito nel Nord-Ovest, al 34% nel Centro e al 41% nel Sud e nelle Isole e riguarda per il 38% i comuni con oltre 200mila abitanti..

«In questi ultimi anni - commenta la responsabile dell'Osservatorio Elena Molignoni - la diminuzione del potere di acquisto dei redditi ha comportato un aumento dell'onerosità delle spese per l'abitazione nei bilanci familiari, aggravando il problema della sostenibilità».