Campobasso, 5 medici indagati per la morte di madre e figlia

Le due donne si erano recate al pronto soccorso ed erano state dimesse. L'ipotesi è quella di epatite fulminante, a seguito di un'intossicazione alimentare. I reati contestati al personale sanitario sono omicidio colposo e lesioni colpose

Cinque medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa di un'intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Il marito della donna, ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma, resta in gravi condizioni. Le ipotesi di reato avanzate dalla procura sono omicidio colposo e lesioni colpose.

Le due donne erano morte tra la notte di sabato e la mattina di domenica, a poche ore di distanza una dall'altra. La tragedia sarebbe legata al pesce mangiato durante le feste di Natale. L'ipotesi è quella di un'epatite fulminante, ma sono in corso altri accertamenti. Antonella, la figlia Sara e il marito, di 55 anni, prima del ricovero, erano andati già due volte al pronto soccorso dell'ospedale di Campobasso ed erano stati poi subito dimessi con la diagnosi di intossicazione alimentare. La procura ha disposto subito l'autopsia, mentre gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato le cartelle cliniche si sono recati nell'abitazione e hanno sequestrato gli alimenti trovati in casa.