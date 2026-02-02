Campania, spara alla moglie: la donna ricoverata in gravi condizioni
In provincia di Benevento un uomo avrebbe imbracciato un fucile, colpendo la donna all'addome e sul fianco
Un vigilante ha sparato con un fucile alla moglie che ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. È accaduto a Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento.
L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri. L'episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in casa dei due coniugi a Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. La donna, pare colpita all'addome e sul fianco, è stata soccorsa e trasportata in ospedale nel capoluogo sannita.
Secondo le prime notizie il rapporto tra i due coniugi, genitori di due bambini, sarebbe stato segnato negli ultimi tempi da forti contrasti.
