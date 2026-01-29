Camion a fuoco in Toscana, riaperto il tratto dell'A1

In fiamme all'altezza di Calenzano un mezzo che trasportava frutta con cella frigo. Code e disagi per tutto il pomeriggio

È stato riaperto poco dopo le 19 il tratto in nord dell'A1 tra Calenzano e il bivio con la Direttissima verso Bologna, chiuso poco dopo le 15 per un camion in fiamme nella galleria Croci a Calenzano.

Aspi ha spiegato che «attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Nel tratto tra Firenze Impruneta e il bivio con la Direttissima» ci sono «10 km di coda in diminuzione».

Sul posto hanno operato squadre e mezzi di Aspi «per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico». A prendere fuoco è stato un camion con cella frigo per il trasporto di frutta.