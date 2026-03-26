Calcio, l'Italia vince e resta in corsa per il Mondiale

La nazionale italiana resta in corsa per partecipare alla 23ª edizione del Campionato mondiale di calcio che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti tra giugno e luglio di quest’anno. A Bergamo, infatti, gli azzurri hanno superato l’Irlanda del Nord per 2 a 0 con i gol di Tonali e Kean e martedì 31 marzo giocheranno in trasferta la finale degli spareggi del percorso A.

Il primo tempo è stato avaro di grandi occasioni: al 7’ Tonali è stato anticipato all’ultimo istante davanti alla porta dopo una mischia in area, al 30' un tiro di Retegui e al 38’ uno di Kean, con una sola conclusione irlandese al 21’. La partita si è sbloccata nella ripresa. Al 56’ un gran tiro di Tonali di prima intenzione sulla respinta della difesa di un cross dalla destra di Politano sorprende il portiere il portiere Pierce Charles alla sua sinistra. Al 79’ Kean su lancio di Barella si esibisce in una rovesciata acrobatica e la palla esce non di molto dallo specchio della porta. Ma un minuto dopo ancora Kean, lanciato da Tonali, controlla con il destro in area evitando il difensore McConville e tira un rasoterra con il sinistro: la palla colpisce il palo interno e finisce in rete. L’Italia resiste ai tentativi irlandesi di riaprire la partita, che si concretizzano in due occasioni nel recupero, e raggiunge la finale degli spareggi. Per andare in America, resta un ultimo ostacolo.