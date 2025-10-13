Caivano alza la voce: «Siamo stufi della violenza»

«La violenza è sempre stupida. Il male si denuncia per amore del bene, siamo stufi della prepotenza e dell’illegalità». Don Maurizio Patriciello parla al termine della processione che ha guidato nelle strade del Parco Verde di Caivano in onore della Madonna di Fatima. Sono le stesse strade che sono state teatro, nelle settimane scorse, di una violenta sparatoria nel corso della quale sono stati esplosi dei colpi in aria tra le palazzine che compongono il quartiere. Don Patriciello ha parlato anche dell’episodio del proiettile consegnatogli il giorno seguente, durante la Messa domenicale, da un uomo con problemi psichici parente di un esponente di spicco di un clan di camorra. «Voglio bene a Vittorio (la persona che gli ha porto nelle mani la pallottola, ndr), ma ora deve dire chi lo ha mandato».

Al corteo hanno preso parte circa 500 fedeli. «La presenza di tante persone dimostra che la solidarietà nei confronti di don Patriciello non è mai venuta meno e che si sta irrobustendo giorno dopo giorno», ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il quale ha partecipato alla Messa che ha preceduto la processione. Che, per di Bari, «non è solo un fatto simbolico, ma la testimonianza che quanto si sta facendo e si farà va nella direzione del bene comune».