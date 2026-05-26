Auto, Toyota ridurrà la produzione di 83mila veicoli entro novembre

L'anticipazione del giornale Nikkei: è l'effetto delle tensioni nello Stretto di Hormuz, sulla catena logistica globale ci sono state gravi ripercussioni

Toyota sarà costretta a ridurre la produzione destinata ai mercati esteri di circa 83mila unità entro novembre, più che raddoppiando così i tagli precedentemente annunciati, inizialmente previsti a quota 38mila, a causa delle crescenti tensioni nel Medio Oriente e delle gravi ripercussioni sulla catena logistica globale provocate dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.

Lo ha anticipato il giornale Nikkei, che ha citato fonti a conoscenza del dossier, spiegando che la revisione al ribasso interessa prevalentemente i veicoli destinati ai mercati mediorientale e asiatico, con ricadute dirette su modelli suv della serie Rav4. A questo riguardo, Toyota ha già provveduto a informare i principali fornitori di componenti del nuovo piano produttivo.