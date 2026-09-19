Un freno all'Ia, ciao bollo, una spinta alla torre: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

- L’amministratore delegato di Anthropic, l’azienda che ha creato il chatbot di intelligenza artificiale Claude, ha chiesto al governo americano di frenare lo sviluppo dell’Ia. Perché?

- Nella guerra tra Stati Uniti e Iran sono entrati anche gli Houthi. Questo gruppo militare con sede in Yemen ha conquistato la costa che si affaccia sullo stretto di Bab Al-Mandeb, un altro punto cruciale per il passaggio di petrolio e materie prime.

- Il governo italiano ha annunciato la sospensione, per il 2027, del pagamento del bollo: una tassa che chiunque possieda un veicolo deve saldare ogni anno.

- In Giappone una torre è stata spostata a mano da decine di volontari. Un’impresa faticosa per la quale, però, le persone hanno fatto la fila.

- In Inghilterra una mucca sta cercando un vestito da sposa. Strano? Sì.