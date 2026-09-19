Un freno all'Ia, ciao bollo, una spinta alla torre: 5 notizie spiegate ai bambini

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Altri episodi
Le voci della manifestazione organizzata per sostenere la realtà autogestita in zona Esquilino, a Roma, dopo lo sgombero di luglio. Gli attivisti sono arrivati sotto la sede del fondo Investire Sgr, che detiene l’immobile: «Siamo qui per contrastare speculazione edilizia ed emergenza abitativa generate dalle multinazionali»
Sette mesi dopo i Giochi Invernali 2026, la Corte dei Conti evidenzia il “rosso” delle spese (da 1,5 miliardi stimati a 6 effettivi) a fronte di un successo di immagine e turistico senza precedenti. Ma le Olimpiadi “a costo zero” restano un’illusione
In quattro mesi, gli studenti sono passati 2.828 volte sotto gli scanner. Sette alunni su dieci sono d'accordo, ma il modello americano prefigura risultati negativi. Cisl: «È sconfitta per sistema educativo, risolve problemi di facciata»
Il 19 settembre 1926 il primo derby inaugurava quella che è diventata la “Scala del calcio”. Un impianto mitico, travolto da grane giudiziarie e dall'amore dei tifosi che vorrebbero "salvarlo"
Nel quartiere di Centocelle, un alunno appena 13enne si è ripreso con il cellulare mentre stordiva con lo spray urticante l'insegnante e la feriva con tre coltellate. La donna è fuori pericolo: «L'ho già perdonato, gli voglio bene e vorrei abbracciarlo»