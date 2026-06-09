Lirica alla Basilica di San Babila: arriva la 34esima edizione del Premio Koliqi

Le mura della Basilica milanese di San Babila sono pronte ad accogliere alcune delle migliori giovani voci della lirica internazionale. Torna infatti uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati d’opera e da quanti seguono con interesse il percorso delle nuove generazioni di interpreti: il Premio Koliqi. Giunto alla sua trentaquattresima edizione e organizzato dal Rotary Club Milano San Babila, il Premio è un evento aperto a tutti e a ingresso gratuito, in programma martedì 9 giugno alle 20.30. Anno dopo anno si conferma un'importante occasione di ascolto e di scoperta, oltre che una preziosa vetrina per talenti provenienti da tutto il mondo.

Per l’edizione di quest’anno è stata scelta la Petite messe solennelle, composizione sacra che Gioachino Rossini scrisse nel 1863 dopo un lungo periodo di ritiro dalle scene operistiche. Un’opera nata nella fase conclusiva della vita del compositore e che lui stesso definì ironicamente: «L'ultimo dei miei peccati di vecchiaia».

A interpretarla saranno le quattro voci soliste dei vincitori del Premio, accompagnate da Loris Peverada al pianoforte, da Eleonora Barlassina all’armonium e dal Coro Melos diretto dal Maestro Francesco Vittorio Grigolo. La Direzione generale è invece affidata al Maestro Cosimo Gragnoli.

La Giuria, presieduta da Massimo Marnati, si articola come sempre nei vari settori della lirica e riunisce personalità di comprovata esperienza: il baritono Roberto De Candia, i Direttori d’Orchestra Matteo Beltrami e Giorgio Rodolfo Marini, il musicista e didatta Loris Aldo Peverada, il regista Renato Bonajuto e l’agente Markus Laska. A loro è stato affidato il compito di selezionare una varietà di candidature giunte da tutto il mondo, testimonianza della fama ormai acquisita dal Koliqi. Negli anni, infatti, il Premio si è trasformato in un autentico trampolino di lancio per giovani talenti che hanno poi intrapreso percorsi professionali di rilievo, affermandosi su importanti palcoscenici internazionali.

Il Premio Koliqi fonda il proprio successo proprio sulla capacità di ricercare continuamente nuovi stimoli e nuove motivazioni, senza perdere di vista la missione che ne ha accompagnato la nascita e lo sviluppo. Una storia più che trentennale che continua a coniugare la ricerca di nuovi percorsi sonori con l’intento principale, rimasto invariato nel tempo: accompagnare e sostenere i giovani nel loro cammino personale e professionale, offrendo loro occasioni concrete di crescita, confronto e visibilità.