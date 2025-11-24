«L'impianto Stellantis di Cassino verso produzioni militari». Secca la replica: «Fake news»

Sono state smentite nettamente ad Avvenire sia da Stellantis che da Leonardo le dichiarazioni diffuse ieri dal sindaco di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, sulla possibile riconversione di una parte del sito Stellantis di Cassino «verso produzioni strategiche, in particolare del settore della Difesa, con un ruolo diretto di Leonardo». «L'ipotesi sta trovando conferme concrete», aveva scritto in un post su Facebook, ripreso dall'agenzia Ansa, il sindaco Gioacchino Ferdinandi. Dalle due società citate arriva però oggi la replica: "Non c'è niente di vero, sono fake news". Non ci sarebbe in vista dunque alcuna riconversione del sito industriale dal settore civile a quello militare, sull'onda di una tendenza che si profila in altri Paesi europei come la Germania.

«La nascita della joint venture Leonardo-Rheinmetall, la definizione dei programmi Mbt e Aics per l'Esercito italiano ed il progressivo ridimensionamento delle aree produttive Stellantis Cassino Plant – aveva scritto il sindaco Ferdinandi - rendono sempre più chiaro che il nostro territorio è coinvolto in una fase di trasformazione industriale profonda. La prospettiva di destinare parte dello stabilimento di Piedimonte San Germano alla produzione di veicoli militari rappresenta un cambio di paradigma per l'area del cassinate».

Nell'impianto Cassino Plant sono state prodotte storicamente auto del segmento medio di Fiat, passando alle produzioni premium con la nascita di Fca. Oggi vengono prodotte la Maserati Grecale e le Alfa Romeo Giulia e Stelvio con volumi che consentono di concentrare la produzione su un'unica linea ed un solo turno. Molti degli spazi dello stabilimento sono inutilizzati e sono stati messi in vendita. Per Ferdinandi, la conversione verso la produzione di veicoli militari «non è un passaggio semplice. È un cambiamento che si inserisce in un contesto europeo complesso, che pone interrogativi politici e strategici. Ma è anche una transizione che può restituire lavoro, stabilità e nuove competenze ad un territorio che sta pagando da anni la crisi dell'automotive». Nello smentire le dichiarazioni di Ferdinandi, Leonardo sottolinea quanto automotive e difesa siano "due settori profondamente diversi", uno basato sulla catena di montaggio, l'altro su una manifattura di precisione con un livello hi tech difficilmente paragonabile. Anche solo per la formazione dei lavoratori, viene fatto notare, servirebbe un lavoro enorme.

Secondo un rapporto diffuso a ottobre da Fim-Cisl, nei primi nove mesi del 2025 la produzione Stellantis a Cassino ha toccato il minimo storico, con 14.135 unità prodotte, pari a un -28,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nello stabilimento si sono alternati negli ultimi mesi diversi periodi di cassa integrazione, che hanno suscitato profonda preoccupazione tra i 2.400 dipendenti e in tutto l’indotto. L’ad di Stellantis, Antonio Filosa, nelle scorse settimane ha nuovamente rassicurato sulla centralità dell’impianto, per il quale però non sembrano esserci facili soluzioni.