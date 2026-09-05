Lo straziante videomessaggio del papà di Lorena, uccisa sull'A1 e la risposta di Meloni e di Schlein

«Chiedo a tutta la politica di essere unita: prendete provvedimenti all’unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi, per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane». È l’appello che Franco Isceri, padre di Lorena, la 45enne originaria della provincia di Lecce uccisa dall’ex compagno a Barberino di Mugello (Firenze) il 3 settembre, sulla A1. In un video diffuso sui social, l’uomo si rivolge al presidente della Repubblica, alla presidente del Consiglio e «ai politici tutti». «Sono un padre distrutto - dice nel video -, Lorena era una brava ragazza. Straordinaria, educata, studiosa, dedita allo studio e al lavoro. Aveva tanti sogni e progetti, e ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta la voglia di vivere di una famiglia distrutta».

A uccidere la donna il 36enne Federico Vella. L’uomo, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe sequestrato l’ex compagna aggredendola nel garage di cui la donna aveva la disponibilità, nel quartiere fiorentino di Rifredi. Non è ancora chiaro se abbia usato delle fascette per legarla e rinchiuderla nel bagagliaio da dove Lorena sarebbe riuscita comunque a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Da lì è stata poi prelevata dall’ex prima di essere scaraventata dal viadotto “Lora”, nel tratto della “panoramica” dell’A1 in direzione Bologna. L’uomo è morto gettandosi dallo stesso cavalcavia; ieri sono emerse le immagini delle Forze dell’Ordine che provavano a fermarlo prima che compisse l’estremo gesto. La trattativa sarebbe durata circa 40 minuti, durante i quali Vella avrebbe scritto alla mamma e alla madre di Lorenza di aver ucciso la donna. In quel lasso di tempo potrebbe anche aver scritto il suo ultimo messaggio su Instagram.

All’appello di papà Franco ha risposto la premier Giorgia Meloni: quelle di Franco Isceri, dice la presidente del Consiglio, sono «parole segnate da un dolore che è difficile anche solo immaginare. Un padre che chiede alle Istituzioni di non dividersi, di lavorare insieme». Meloni spiega che «in questa legislatura, anche grazie al contributo e al lavoro di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, abbiamo raddoppiato le risorse per i centri anti-violenza e le case rifugio. Abbiamo reso strutturale e potenziato il reddito di libertà, rafforzato uno strumento fondamentale come il “Codice rosso”, introdotto tra i primi in Europa il femminicidio come reato autonomo». Tuttavia, ammette, «davanti a tragedie come quella di Lorena nessuno può pensare che quanto fatto sia sufficiente. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a migliorare ciò che già esiste, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi. Continueremo a fare la nostra parte». Per la ministra Eugenia Roccella, «l’appello del papà di Lorena ci tocca nel profondo del cuore. L’unità su questi temi è un metodo che abbiamo sempre perseguito, e la lotta alla violenza è stata fin dall’inizio e continuerà ad essere una nostra priorità assoluta. Le sue parole sono un fortissimo stimolo a lavorare con ancora più determinazione». Parla anche la segretaria del Pd Elly Schlein: «Siamo vicini al dolore e alla disperazione del papà di Lorena, una donna vittima di femminicidio che ha lottato fino alla fine per salvarsi dalla violenza del suo ex. La sua è una storia che strazia il cuore. Non possiamo perciò che condividere fino in fondo e accogliere le parole del padre, ringraziandolo perché in un momento di grandissimo dolore ha avuto la lucidità e la forza di fare richieste concrete e puntuali che sentiamo di fare nostre». Sono intervenute la Conferenza delle Donne Democratiche e i parlamentari Pd nella Bicamerale Femmminicidio, le Donne di Forza Italia e il ministro Tajani.