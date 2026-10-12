Il sostegno e l'affetto del mondo della politica e della scienza

Mattarella: potrà contare sulle preghiere dei fedeli cattolici e sul partecipe pensiero di innumerevoli persone. Meloni: rincuorano la serenità e la tranquillità con cui ha parlato all'Angelus. Il presidente dei medici, Anelli: gratitudine per la fiducia espressa nei medici e nelle loro indicazioni

Messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati, nel giro di ventiquattr'ore, a papa Leone XIV dopo il suo annuncio all'Angelus di ieri. «Il popolo italiano - ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Ella potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del Mondo, siano essi credenti o non credenti».

Un incoraggiamento è arrivato anche dalla premier Giorgia Meloni: «Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto». Tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, hanno rivolto ieri un pensiero di vicinanza a Leone XIV.

Significativo anche il messaggio rivolto dal mondo dei medici. Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, ha sottolineato come le parole del Pontefice «esprimono fiducia nei medici e nelle loro indicazioni, un sentimento che accogliamo con gratitudine e senso di responsabilità. Affidarsi a chi ci cura significa poter contare sulla competenza, sull'ascolto e su una relazione umana che accompagna ogni scelta, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità. A nome di tutti i medici e gli odontoiatri italiani - ha concluso Anelli - siamo accanto al Santo Padre con affetto e speranza».