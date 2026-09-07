Emma Bonino ricoverata in ospedale. I medici: «È grave»

Emma Bonino è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Roma, questo pomeriggio, dopo essere stata soccorsa in casa a seguito di un malore. Le condizioni della storica leader radicale, 78 anni, secondo quanto appreso fino alla tarda serata, sono gravi. I medici l’hanno subito sottoposta ad accertamenti e valutazioni e hanno fatto sapere che l’ex ministra degli Esteri è cosciente. Il suo medico curante, Claudio Santini, ha chiarito che il ricovero si è reso necessario a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Bonino, storica leader radicale, già deputata e e ministra nei governi Prodi e Letta, ha già avuto un tumore al polmone, diagnosticato alla fine del 2014 e annunciato pubblicamente a gennaio dell’anno successivo. Un male dal quale è riuscita a guarire dopo anni di cure. Quello di oggi non è il primo ricovero urgente: all'inizio del 2025, sempre dopo un malore, finì in terapia intensiva per una insufficienza respiratoria. Nell'ottobre 2024, era stata presa in carico sempre dall'ospedale del centro storico di Roma, anche in quel caso per problemi respiratori.

La notizia del ricovero è arrivata a pochi giorni dall’assemblea di PiùEuropa (partito lanciato e costruito attorno al carisma di Bonio), che ha diffidato il suo presidente Matteo Hallisey. Immediati e trasversali i messaggi di vicinanza da parte del mondo della politica. Il primo a inviarne uno pubblicamente è stato Carlo Calenda: «La vicinanza mia personale e di tutta la comunità di Azione a Emma Bonino. Tieni duro». Il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto ha dato la notizia del suo ricovero ai colleghi rivolgendole un pensiero affettuoso, al quale si è associato a nome di tutta la commissione il presidente Andrea De Priamo, che ha auspicato che possano presto arrivare buone notizie sul suo stato.