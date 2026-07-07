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Cinecittà World apre le porte ai figli dei detenuti del carcere di Velletri

di Redazione romana
Circa 40 bambini domani 8 luglio trascorreranno la giornata nel parco divertimenti grazie ad un progetto dell'associazione Un giorno nuovo Aps e della Regione Lazio
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July 7, 2026
Una giornata al parco Cinecittà dei bambini con madri recluse. Foto uff stampa Cinecittà World
Una giornata al parco Cinecittà dei bambini con madri recluse. Foto uff stampa Cinecittà World
Una giornata all’insegna della leggerezza, fatta di sorrisi, gioco e spensieratezza. Domnani mercoledì 8 luglio, Cinecittà World apre le porte a 40 bambini, figli dei detenuti della Casa Circondariale di Velletri che, accompagnati dalle loro mamme, trascorreranno una giornata speciale nel Parco divertimenti di Roma tra attrazioni, spettacoli dal vivo e le aree tematiche del Parco. Il Parco del cinema e delle serie TV di Roma ha accolto l’iniziativa sociale patrocinata dalla Regione Lazio e organizzata da Un Giorno Nuovo APS, associazione di volontariato che da oltre trent'anni opera negli istituti penitenziari del Lazio a sostegno delle persone detenute e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai bambini coinvolti nella realtà carceraria. Per molti di loro una giornata al parco rappresenta molto più di un momento di svago: è un'occasione per sentirsi semplicemente bambini, lontani dal peso delle difficoltà familiari e vivere un'esperienza spensierata di divertimento e condivisione.
Cinecittà World permette ai piccoli ospiti e alle loro mamme di trascorrere una giornata immersi nella magia del cinema, in un ambiente accogliente e sicuro, dove le parole d’ordine sono solo: sorridere, divertirsi e sognare. «Cinecittà World è da sempre attenta e vicina alle famiglie, con uno sguardo speciale verso i più piccoli, che hanno ancora più diritto a un’infanzia felice - spiega David Tommaso, direttore generale del Parco - Con questo gesto vogliamo offrire un contributo verso il recupero della normalità e aiutarli a credere in un mondo migliore». La magia di un parco divertimenti rappresenta uno strumento di inclusione sociale e Cinecittà World, in collaborazione con la Regione Lazio e Un giorno Nuovo APS, conferma così il proprio impegno concreto a favore delle fasce più vulnerabili, trasformando il divertimento in uno strumento di solidarietà e umanità per i bambini che meritano di vivere pienamente la propria infanzia. «Questa iniziativa dimostra che quando istituzioni e volontariato lavorano insieme è possibile costruire occasioni concrete di inclusione e speranza – dichiara Emanuela Droghei, consigliera regionale del Lazio, aggiungendo che - Ogni bambino ha diritto a vivere un giorno di felicità. E, soprattutto, ha diritto a non sentirsi mai definito dalla condizione del proprio genitore».

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