Sei morti e 26 feriti sulla Rieti-Terni

È di sei morti e di 26 feriti, tre gravi, il bilancio non ancora definitivo di un incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del Lago di Ventina. Coinvolti un camper che si è scontrato con un autobus coinvolgendo poi anche due auto. "Uno scenario di guerra" quello che si sono trovati davanti i soccorritori secondo la presidente della Regione Umbria che si è subito recata sul posto. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, fornita dalla Polizia stradale di Rieti, che sta operando insieme a quella di Terni, competente per territorio, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman che stava percorrendo la super strada in direzione opposta, dunque Rieti. L'impatto è stato frontale e molto violento, il camper è stato completamente disintegrato. Le vittime sarebbero i due conducenti del pullman e due passeggeri mentre le altre due viaggiavano sul camper. Dopo lo scontro la Regione Umbria ha attivato il piano delle grandi emergenze con la mobilitazione di tutto il personale necessario molti soccorritori sono subito arrivati anche dal Lazio. Gli elicotteri del 118 delle due regioni hanno trasportato i feriti più gravi in vari ospedali. Al Gemelli di Roma, a Rieti, Terni tre n codice rosso (di cui uno con elisoccorso deceduto in seguito). Altri 8 feriti trasportati negli ospedali di Perugia, Spoleto e Foligno.

La strada è rimasta chiusa a lungo per i soccorsi. Nella serata di ieri il magistrato ha autorizzato la rimozione del bus, del camper e delle due auto nonché delle vittime. Per identificare le quali è in corso un complesso lavoro da parte degli inquirenti. Intanto l'Osservatorio Sapidata-Asaps ha fatto un primo bilancio dei morti incidenti sulle strade italiane in questo fine settimana. Da venerdì ad oggi sono deceduti 16 conducenti o trasportati di auto o camper, 11 motociclisti, due pedoni, un ciclista e un conducente di Tir. Tra le vittime ci sono tre minori, una ragazza di 14 anni e due ragazzi di 17.