Attacco all'ospedale nel Darfur, le vittime sono 70

Il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto in Sudan contro l'ospedale universitario di El-Daein nel Darfur orientale è salito da 64 a 70: lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), aggiungendo che anche il numero dei feriti nel raid di venerdì è passato da 89 a 146 e la struttura è attualmente fuori servizio. Hala Khudari, vice rappresentante dell'Oms in Sudan e responsabile dell'agenzia Onu per le emergenze sanitarie nel Paese, ha definito l'attacco "atroce". Khudari ha precisato che tra le vittime figurano sette donne e 13 bambini, un medico e due infermieri, mentre tra i feriti ci sono pazienti, loro familiari e otto operatori sanitari.

"L'ospedale ha subito gravi danni, in particolare ai reparti ambulatoriali e di emergenza", ha detto ricordando un precedente attacco che aveva danneggiato la struttura ad agosto 2024. La struttura fungeva da ospedale di riferimento per oltre due milioni di persone nella città di El-Daein e in nove località dello stato del Darfur orientale. Ora i pazienti potrebbero dover percorrere 160 chilometri per raggiungere l'ospedale di riferimento più vicino, secondo Khudari. "Un attacco a un ospedale non è solo un attacco a un edificio. È un attacco alle persone che cercano cure, agli operatori sanitari che rischiano la vita per salvare gli altri e alla possibilità stessa di sopravvivenza in tempi di crisi", ha sottolineato Khudari evidenziando che la risposta sanitaria dell'Oms in Sudan per il 2026 è attualmente finanziata solo al 5,7 per cento. Il Paese è teatro di una guerra civile tra esercito e paramilitari dal 15 aprile 2023.