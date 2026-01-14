Attacchi russi sulle città ucraine, droni di Kiev su Rostov sul Don

Un attacco con un drone ucraino ha ucciso una persona, ne ha ferite altre quattro e ha innescato incendi in un impianto industriale non identificato nella città di Rostov sul Don, nella Russia meridionale, hanno riferito mercoledì alcuni funzionari regionali russi. Yuri Slyusar, governatore della regione di Rostov, ha affermato che quattro persone, tra cui un bambino di quattro anni, sono rimaste ferite quando i detriti caduti dai droni abbattuti hanno danneggiato i loro appartamenti.

In seguito ha affermato che i soccorritori hanno scoperto il corpo di un uomo mentre rimuovevano le macerie di un appartamento che aveva preso fuoco dopo l'attacco. Un incendio è scoppiato in un impianto industriale in città. Slyusar non ha identificato l'impianto. Non ci sono stati commenti dall'Ucraina in merito all'attacco.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue difese aeree hanno distrutto 25 droni ucraini nella notte sopra la regione di Rostov e 23 su altre regioni russe e sulla penisola di Crimea. Va ricordato che Rostov sul Don, importante snodo logistico e di trasporto nei pressi dell'Ucraina, ospita importanti quartieri generali militari e rotte utilizzate per rifornire le forze russe, il che la rende un centro strategico nelle retrovie per le operazioni di Mosca e un bersaglio per i droni.

L'Ucraina ha utilizzato droni per colpire obiettivi all'interno della Russia, sostenendo che tali attacchi mirino a degradare le infrastrutture militari ed energetiche di Mosca e a rispondere ai continui attacchi della Russia contro le città ucraine durante la guerra lanciata da Mosca quasi quattro anni fa. Il viceministro dello sviluppo comunitario e territoriale Kostyantyn Kovalchuk ha riferito degli attacchi russi nella notte a 15 infrastrutture critiche in Ucraina, tra cui impianti energetici. "Questa notte, il nemico ha attaccato 15 infrastrutture critiche, tra cui centrali energetiche, in particolare termoelettriche in varie regioni dell'Ucraina, nonché altre importanti strutture coinvolte nel funzionamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e termico", ha affermato Kovalchuk.



