Attacchi russi su Odessa e Kharkiv, tra le vittime c'è anche un bambino

Droni di Mosca in azione dopo la mezzanotte: un morto e due feriti, danni anche alle infrastrutture. Nella regione più a nord recuperati i corpi di una donna e un bimbo di 10 anni

Attacco russo con droni nella notte sulla città di Odessa. Una persona è stata uccisa, due ferite. Lo riporta Ukrainska Pravda citando Serhii Lysak , capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Oleh Kiper , capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Odessa, e l'Aeronautica militare ucraina.

L'aeronautica militare ha segnalato che droni russi si stavano spostando sul Mar Nero verso Odessa poco dopo mezzanotte. Kiper e Lysak hanno esortato i residenti di Odessa e del distretto di Odessa a rimanere nei rifugi. I primi resoconti hanno segnalato danni alle infrastrutture residenziali e diversi incendi. Sarebbe stato danneggiato anche un gasdotto.

Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone. «Altre tre persone sono rimaste ferite» ha aggiunto il servizio in un post su Telegram.