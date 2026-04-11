Anziani morti in ambulanza, l'autista indagato per omicidio volontario

I decessi erano avvenuti nel giro di alcuni mesi nel Forlivese. L'operatore della Croce Rossa era stato poi sospeso

È stato arrestato Luca Spada, il 27enne di Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, nell'ambito dell'indagine della Procura di Forlì diretta dal procuratore Enrico Cieri sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza.

Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso. Nei suoi confronti è stata eseguita l'ordinanza di custodia del giudice per le indagini preliminari. L'indagine è dei carabinieri.