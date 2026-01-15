Annabella trovata morta in una zona dei Colli Euganei

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Il corpo è stato notato da un passante che camminava nella zona. Sul posto sono in corso i rilievi del caso; il corpo dovrebbe quindi essere portato all'Istituto di medicina legale di Padova per i rilievi autoptici disposti dalla Procura.

La giovane era vestita, aveva addosso lo zaino. Individuato anche il cellulare, spento, che era stato localizzato nella zona il giorno della sua sparizione. I genitori di Annabella sono stati avvisati.