Amsterdam, un incendio distrugge la chiesa di Voldenkerk: crollato il campanile

Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, edificio monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark.

Il campanile della chiesa, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente dopo mezzanotte. La Vondelkirche di Amsterdam «non può più essere salvata», ha annunciato la Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland.

Il rogo è stato segnalato intorno alle 00.50 e si è sviluppato nella torre: le fiamme sono uscite dal tetto e, secondo i soccorritori, il problema principale è stata la pioggia di scintille e frammenti su un'area ampia, che ha messo a rischio le case vicine.

Per timore di una propagazione, le autorità hanno evacuato alcune decine di abitazioni e diffuso un avviso ai residenti, chiedendo di chiudere porte e finestre per il fumo.

L'area attorno all'edificio è stata transennata e la polizia ha invitato i curiosi ad allontanarsi per il pericolo di crolli. Nel corso dell'intervento la struttura ha ceduto: prima sono caduti pezzi della sommità, poi la torre è collassata.

«Si tratta di un incendio terribile per questa chiesa monumentale» ha dichiarato il sindaco di Amsterdam Femke Halsema. «La nostra prima preoccupazione e priorità ora è il benessere e le case dei residenti più prossimi».

La Vondelkerk, si legge sul sito del Comune, risale al 1872 e per molti anni è stata una frequentata chiesa cattolica nota anche come Chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Circa un secolo dopo l'edificio, gravemente trascurato, fu minacciato di demolizione.