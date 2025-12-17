Allarme dal mare: gommone in pericolo con 50 persone a bordo

L'aereo di ricognizione della Ong Sea Watch ha intercettato l'imbarcazione precedentemente segnalata da Alarm Phone

«Il nostro aereo Seabird ha appena individuato un gommone in pericolo segnalato da Alarm Phone. A bordo circa 50 persone, di cui 3 bambini» rende noto la Ong Sea Watch attraverso X spiegando che «onde alte fino a 2 metri stanno per abbattersi sull'imbarcazione, che potrebbe naufragare da un momento all'altro. Il mercantile Estrella si trova nelle vicinanze e deve intervenire, queste persone rischiano di morire» lancia l'appello la Ong. Anche Mediterranea Saving Humans rilancia l'allarme: «Sono a sud di Lampedusa, tra onde di oltre due metri. Potrebbero naufragare in ogni momento. Serve un immediato soccorso!»