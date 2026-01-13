Accoltella la moglie, arrestato per tentato femminicidio

È successo nel pomeriggio a Muggiò, nel Milanese. La vittima ha 31 anni

È stato arrestato per tentato femminicidio il 43enne che poco prima di cena ha aggredito a coltellate la compagna, 31 anni, nella loro abitazione di Muggió (Monza). La coppia era in via di separazione e ha un figlio di due anni, presente in casa al momento dell'aggressione.

Sergio Laganà, addetto in una officina, secondo le prime informazioni si è poi presentato da solo in caserma dai carabinieri di Monza, con i vestiti sporchi di sangue: «Ho accoltellato la mia compagna», ha detto ai militari. L'uomo è stato poi sentito dal magistrato di turno, a cui ha confessato di averla colpito con numerose coltellate al culmine di una lite.

La donna è riuscita a chiedere aiuto ed è stata soccorsa da familiari e conoscenti. Le ferite più profonde le ha riportate al torace e le sue condizioni restano gravi.